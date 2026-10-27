Leapmotor: Die „Technologiemarke“ von Stellantis lockt neue Kunden an

Leapmotor hat sich in den letzten zwei Jahren in Europa etabliert und ist vielen Kunden ein Begriff, so Danilo Annese in der Automobilwoche. Und mit dem neuen B03 steht das Portfolio für Europa jetzt, man ist „in allen relevanten europäischen Kernsegmenten vertreten“. Man sieht sich selbst als neue „Technologiemarke“.

Die Marke gehört zu Stellantis und profitiert gerade vom Elektroauto-Boom in vielen europäischen Ländern, sie lockt aber vor allem neue Kunden zu Stellantis. Über 80 Prozent der Käufer waren zuvor keine Stellantis-Kunden, so der Chef der Marke, das sieht man bei Stellantis als „große Chance“ für die Zukunft von Leapmotor.

Leapmotor ist eine recht junge Marke, die vor etwa einem Jahrzehnt in China an den Start ging. Sie sieht sich in erster Linie als vollelektrische Marke der Zukunft und mittlerweile planen auch andere Stellantis-Marken erste Autos mit der Technik aus China, wie etwa Opel. Die Technik ist besser als die von Stellantis in Europa.

Aktuell liegt der „Fokus (…) auf weiterem Wachstum“, konkrete Ziele für 2027 will man aber nicht nennen. Kunden nehmen die Marke bisher „positiv“ auf und genau darauf möchte der Stellantis aufbauen. Es würde mich nicht wundern, wenn Leapmotor irgendwann eine wichtige Basis für den gesamten Konzern sein wird.

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