Mobilität

Leapmotor: Die „Technologiemarke“ von Stellantis lockt neue Kunden an

Oliver Schwuchow
Von

Leapmotor hat sich in den letzten zwei Jahren in Europa etabliert und ist vielen Kunden ein Begriff, so Danilo Annese in der Automobilwoche. Und mit dem neuen B03 steht das Portfolio für Europa jetzt, man ist „in allen relevanten europäischen Kernsegmenten vertreten“. Man sieht sich selbst als neue „Technologiemarke“.

Die Marke gehört zu Stellantis und profitiert gerade vom Elektroauto-Boom in vielen europäischen Ländern, sie lockt aber vor allem neue Kunden zu Stellantis. Über 80 Prozent der Käufer waren zuvor keine Stellantis-Kunden, so der Chef der Marke, das sieht man bei Stellantis als „große Chance“ für die Zukunft von Leapmotor.

Leapmotor ist eine recht junge Marke, die vor etwa einem Jahrzehnt in China an den Start ging. Sie sieht sich in erster Linie als vollelektrische Marke der Zukunft und mittlerweile planen auch andere Stellantis-Marken erste Autos mit der Technik aus China, wie etwa Opel. Die Technik ist besser als die von Stellantis in Europa.

Aktuell liegt der „Fokus (…) auf weiterem Wachstum“, konkrete Ziele für 2027 will man aber nicht nennen. Kunden nehmen die Marke bisher „positiv“ auf und genau darauf möchte der Stellantis aufbauen. Es würde mich nicht wundern, wenn Leapmotor irgendwann eine wichtige Basis für den gesamten Konzern sein wird.

Mobilität · 27. Oktober 2026

Hyundai wirbt bei Ioniq 3 mit bestem „Preis-Reichweiten-Verhältnis“

Der Hyundai Ioniq 3 ist nicht das günstigste Elektroauto auf dem Markt, aber man bietet laut Hyundai das beste „Preis-Reichweiten-Verhältnis“.… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Nintendo zeigt morgen neue Switch-Spiele
27.10.26 · Gaming
Opel plant überraschendes Comeback bei den Elektroautos
27.10.26 · Mobilität
Hyundai wirbt bei Ioniq 3 mit bestem „Preis-Reichweiten-Verhältnis“
27.10.26 · Mobilität
SwitchBot KI Art Frame 2 startet in drei Größen ab 149,99 Euro
27.10.26 · Hardware
Audi setzt in China auf „zwei Marken“ für die Zukunft
27.10.26 · Mobilität
Apple aktualisiert zwei Macs mit M6-Chip
27.10.26 · Computer
Bundesregierung: Dienstwagenprivileg ist keine Subvention
27.10.26 · Mobilität
VW ID Golf: Überraschende Änderung bei Volkswagen
27.10.26 · Mobilität
iOS 27.3: Was Apple mit dem Update plant und wann es kommt
27.10.26 · Firmware und Updates
Volvo: Die neue Elektro-Hoffnung macht noch Probleme
26.10.26 · Mobilität
Du bist hier: Leapmotor
mobiFlip / Mobilität / Leapmotor: Die „Technologiemarke“ von Stellantis lockt neue Kunden an