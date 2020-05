Xiaomi Mi Smart TV 4S: 65 Zoll-Modell startet für 599 Euro in Deutschland

Einige Zeit nach den anderen Modellen ist nun auch die 65-Zoll-Version des Xiaomi Mi Smart TV 4S in Deutschland erhältlich. Auf Amazon kann der große Smart-TV ab sofort zum Preis von 599,99 Euro erworben werden.

Der Xiaomi Mi Smart TV 4S ist ab sofort auch in der größeren 65-Zoll-Variante in Deutschland erhältlich. Auf der heutzutage recht gängigen Bilddiagonale bietet der Fernseher selbstverständlich eine UHD-Auflösung und einen HDR-Support. Für den Sound zeigen sich zwei Stereo-Lautsprecher mit 10 Watt Leistung verantwortlich, wobei DTS und Dolby Atmos unterstützt werden.

Android TV und Steuerung per Google Assistant

Spannend dürfte der Smart-TV von Xiaomi für viele insbesondere aufgrund des integrierten Android TV mit Chromecast built-in sein. Das Google-Betriebssystem bietet in der vorinstallierten Version Android TV 9.0 eine gute Usability und sollte mit 2 GB RAM und einem Quad-Core-Prozessor recht flüssig laufen. Gesteuert wird all das über die mitgelieferte Bluetooth-Fernbedienung, welche separate Tasten zum Start von Netflix und Amazon Prime Video besitzt. Dank eines integrierten Mikrofons ermöglicht sie zudem die Steuerung per Sprache mit dem Google Assistant.

Für den Fall, dass dennoch der ein oder andere externe Zuspieler angeschlossen werden soll, bietet der Xiaomi Mi Smart TV 4S drei HDMI 2.0-Anschlüsse. Des Weiteren sind 2x USB 2.0, 1x AV-In, 1x Ethernet, 1x S/PDIF, 1x Klinke und ein CI+-Slot vorhanden.

Mit einem Preis von 599,99 Euro zählt der Xiaomi Mi Smart TV 4S in der 65-Zoll-Version zu den günstigeren 4K-TVs seiner Größenklasse. Dennoch kann man mit Konkurrenz-Modellen noch etwas sparen, falls man sich sowieso mit einem Fire TV-Stick oder anderen Alternativen weiterhelfen möchte.

