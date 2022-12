Zwei gute Hüllen für das Apple iPhone 14 Pro

In den letzten Wochen habe ich zwei Hüllen für das iPhone 14 Pro im Alltag getestet und diese möchte ich euch heute kurz vorstellen, da ich sie empfehlen kann. Die erste Option ist eine Lederhülle von Mujjo, die mit dem Apple Original mithalten kann.

René hat euch diese Hülle schon etwas genauer vorgestellt, sie hat uns aber beide erreicht, bei mir traf aber die schwarze Version ein. Ich nutze Mujjo seit Jahren, am Anfang hing man etwas hinter Apple hinterher, mittlerweile ist das aber eine Liga.

Das Mujjo-Case war mal ein Preis-Tipp, mit über 50 Euro ist es das zwar nicht mehr so sehr wie früher, aber da das Apple Leder Case mittlerweile 70 Euro kostet, ist es eben noch eine preiswerte Alternative. Wer auf das Apple-Logo auf der Rückseite verzichten kann und keine bestimmte Farbe will, dem würde ich Mujjo empfehlen.

Eine sehr dünne iPhone-Hülle

Mein nächstes Case ist aber mein Favorit im Alltag, denn die Lederhüllen machen das iPhone so unnötig dick. Die meiste Zeit nutze ich es sowieso ohne Case, aber in den meisten Fällen kommt mit Case das MagEZ Case 3 von Pitaka zum Einsatz.

Das ist mit 75 Euro kein Schnäppchen, aber es ist aus 600D Aramidfaser gefertigt und es gibt einen Metallring um die Kamera. Wenn Case, dann bitte dünn und wenn dünn, dann bitte hochwertig, denn ich will auch kein billiges Plastikcase nutzen.

Die Hülle von Mujjo kommt sehr selten zum Einsatz, da man sie auch nicht so leicht abnehmen kann. Das klappt hier gut. Meistens packe ich das Case von Pitake für eine entsprechende Situation auf das iPhone und daheim kommt es direkt ab.

Pitaka war mir bis vor ein paar Wochen kein Begriff, aber sie haben mich kontaktiert und mir das Case zugeschickt. Es stand mir frei, ob ich berichte, aber das ist meine ehrliche Überzeugung. Sehr teuer, aber eine der besten Hüllen, die ich bisher so genutzt habe, wenn es um dünne Hüllen geht. Es gibt für beide eine Empfehlung.

Am Ende bin ich aber weiterhin kein Fan davon, so schöne Technik in ein Case zu packen und lebe lieber mit einem gewissen Risiko. Das schwarze iPhone 14 Pro ist eines der schönsten iPhones aller Zeiten für mich, das will ich selten einpacken.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->