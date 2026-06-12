Elektroauto-Förderung startet durch: Diese Zahlen nennt das Ministerium

Das neue Förderprogramm für Elektroautos hat innerhalb von drei Wochen mehr als 50.000 Anträge verzeichnet.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat der Deutschen Presse-Agentur zufolge von einer hohen Nachfrage nach dem neuen Förderprogramm berichtet. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums wurden seit dem 19. Mai insgesamt 51.128 Anträge eingereicht.

Den Angaben zufolge entfielen 46.157 Anträge auf vollelektrische Fahrzeuge sowie Fahrzeuge mit Brennstoffzelle. Weitere 4.971 Anträge betrafen Hybridfahrzeuge oder Modelle mit sogenannter Reichweitenverlängerung. Schneider erklärte laut dpa, die meisten Anträge würden für reine Elektroautos gestellt.

Mehrheit der Anträge betrifft vollelektrische Fahrzeuge

Nach Angaben des Ministers komme ein erheblicher Teil der Anträge von Haushalten mit einem zu versteuernden Einkommen von unter 45.000 Euro. Schneider sagte laut dpa, die soziale Staffelung des Programms zeige Wirkung. Zudem verwies er auf ein wachsendes Angebot an Elektroautos und eine zunehmende Zahl an Ladesäulen.

Wichtige Voraussetzungen im Überblick

Förderfähig sind Fahrzeuge mit Zulassung seit dem 1. Januar.

Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße.

Der staatliche Zuschuss kann bis zu 6.000 Euro betragen.

Die Mittel sollen für bis zu 800.000 Fahrzeuge ausreichen.

Ich nehme wahr, dass die ersten Zahlen auf ein deutliches Interesse an dem neuen Förderprogramm hindeuten. Für eine langfristige Bewertung erscheint mir jedoch entscheidend, wie sich die Nachfrage in den kommenden Monaten entwickelt.

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