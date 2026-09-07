Plus 95 Prozent: Elektroauto-Förderung legt kräftig zu

Die BAFA hat bis 1. September 52.473 Anträge zur E-Auto-Förderung bewilligt und damit den August-Wert fast verdoppelt.

Gegenüber den 26.875 Bewilligungen Anfang August kamen 25.598 hinzu. Das entspricht einem Plus von rund 95 Prozent. Die ausgezahlten Fördermittel stiegen zugleich von 117 auf 230 Millionen Euro. Die Daten stammen aus der monatlichen Statistik zur E-Auto-Förderung.

E-Auto-Förderung: Elektroautos dominieren deutlich

Die BAFA-Statistik zeigt weitere interessante Details:

47.986 Bewilligungen oder rund 91 Prozent entfallen auf reine Elektroautos.

Kauf und Leasing liegen mit 26.491 zu 25.982 Fällen nahezu gleichauf.

26.692 Bewilligungen entfallen auf Einkommen bis 45.000 Euro.

Das Tesla Model Y führt die Modellliste mit 5.407 Bewilligungen an.

Bei den Konzernen liegt Volkswagen mit 11.680 Bewilligungen vor Tesla mit 8.141 und Stellantis mit 7.482. Auf Markenebene führt Tesla vor Škoda mit 4.522 und Cupra mit 3.155 Fällen. BMW zieht mit 2.871 Bewilligungen zudem knapp an BYD mit 2.831 vorbei.

Bei den einzelnen Marken ergibt sich zum 1. September 2026 folgende Top 10:

1. Tesla: 8.141 Bewilligungen

2. Škoda: 4.522 Bewilligungen

3. Cupra: 3.155 Bewilligungen

4. Volkswagen: 3.062 Bewilligungen

5. Hyundai: 2.982 Bewilligungen

6. Leapmotor: 2.936 Bewilligungen

7. BYD: 2.831 Bewilligungen

8. Kia: 2.722 Bewilligungen

9. Renault: 2.655 Bewilligungen

10. BMW: 2.266 Bewilligungen

Ich finde das Tempo bemerkenswert. Fast eine Verdoppelung innerhalb eines Monats spricht entweder für einen deutlichen Abbau zuvor aufgelaufener Anträge oder für eine stark gestiegene Bearbeitungsgeschwindigkeit. Entscheidend wird nun sein, ob die BAFA dieses Niveau in den kommenden Monaten halten kann.

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