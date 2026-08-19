Amazon zeigt den Preisverlauf

Amazon hat damit begonnen, den Preisverlauf verkaufter Produkte anzuzeigen. Das ist vermutlich die erste nützliche Funktion der Amazon Rufus KI in der Amazon-App.

Ich nutze Amazon nach wie vor gerne und häufig. Entsprechend fällt mir in der Regel recht schnell auf, wenn sich etwas an der Plattform ändert. Bei Amazon ist das allerdings immer ein bisschen Glücksspiel, denn nur weil eine Neuerung bereits auf der Webseite verfügbar ist, heißt das noch lange nicht, dass sie auch in der App angekommen ist. Teilweise unterscheidet sich die App erheblich, je nach Plattform und App-Version.

Amazon startet mit Preisverlauf per KI

Das kann nervig sein, manchmal aber auch ganz praktisch, wenn man neue Funktionen beispielsweise schon vorab in der iOS-App erhält. Dort habe ich jetzt nämlich den Preisverlauf aktiv angeboten bekommen. Die Funktion war bereits angekündigt worden, denn Amazons KI Rufus soll zunehmend zum Shopping-Assistenten werden, und der Preisverlauf ist offenbar ein Teil davon.

Umgesetzt ist die Funktion recht praktisch: Neben dem Preis eines Produkts befindet sich ein kleiner Link mit der Bezeichnung „Preisverlauf“. Darüber wird Rufus gestartet und zeigt die bisherige Preisentwicklung grafisch an. Dabei lässt sich zwischen Zeiträumen von einem, drei und zwölf Monaten wählen.

Hier mal am Beispiel von Lay’s Chips zu sehen.

Info Wenn ihr den Link zum Preisverlauf noch nicht seht, könnt ihr auch einfach die Rufus-KI starten, nur das Wort „Preisverlauf“ eingeben und absenden. Anschließend sollte euch der Preisverlauf ebenfalls angezeigt werden.

Bisher habe ich dafür immer einen iOS-Kurzbefehl genutzt, der den Preisverlauf eines Produkts beim Onlinedienst Keepa abfragt. Das kann ich mir künftig also weitgehend sparen.

Das ist eine durchaus nette Neuerung. Ob sie allerdings in allen Amazon-Apps bzw. auf allen Plattformen für alle Nutzer freigeschaltet ist, kann ich euch nicht mit Sicherheit sagen. Berichtet doch einfach mal.

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