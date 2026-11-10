Vodafone startet Black Week: Diese Rabatte gibt es jetzt

Vodafone startet am 10. November seine Black Week mit reduzierten Mobilfunktarifen, bis zu 250 Euro Cashback und kostenlosen AirPods.

Die Angebote gelten überwiegend bis zum 30. November 2026 und richten sich bei den Mobilfunk- und Internetverträgen an Neukunden. Vodafone gewährt je nach Tarif einen monatlichen Willkommensrabatt über 24 Monate. Dadurch summiert sich die Ersparnis gegenüber den Listenpreisen auf bis zu 1.128 Euro.

Neben klassischen Mobilfunktarifen sind auch die Young-Angebote, FamilyCards und der Gigabit-Kabelanschluss Teil der Aktion. Bei ausgewählten iPhone-Kombinationen gibt es außerdem eine Zugabe.

Vodafone Black Week 2026: Alle Tarife und Angebote

Vodafone Mobil ohne Smartphone:

Wer einen Tarif mit Smartphone wählt, erhält etwas mehr Datenvolumen. Die monatlichen Aktionspreise bleiben gleich, allerdings unterscheiden sich die regulären Listenpreise und damit die ausgewiesenen Rabatte.

Vodafone Mobil mit Smartphone:

Mobil XS: 23 GB statt 18 GB für 19,95 Euro monatlich, 288 Euro Willkommensrabatt

Mobil S: 55 GB statt 35 GB für 24,95 Euro monatlich, 408 Euro Willkommensrabatt

Mobil XL: Unbegrenzt für 34,95 Euro monatlich, 1.128 Euro Willkommensrabatt

Beim Vodafone Mobil XL lassen sich die World Travel Flat und eine zusätzliche OneNumber Flex kostenlos hinzubuchen. Obendrein ist das sogenannte 5-Jahres-Versprechen mit einer Garantieverlängerung und einem kostenlosen Akkutausch enthalten.

Vodafone-Internetbestandskunden können über die Vodafone-Kombi weitere 5 Euro monatlich sparen. Ein GigaDepot zur Übertragung nicht verbrauchten Datenvolumens in den Folgemonat ist bei diesen Tarifen nicht enthalten.

GigaMobil Young: Unbegrenztes Datenvolumen ab 29,99 Euro

Auch die Young-Tarife werden deutlich reduziert. Besonders auffällig ist der GigaMobil Young S, bei dem Vodafone das Datenvolumen während der Aktion verdoppelt.

GigaMobil Young ohne Smartphone:

Young XS: 20 GB statt 14 GB für 14,99 Euro monatlich statt 19,99 Euro

Young S: 100 GB statt 50 GB für 19,99 Euro monatlich statt 29,99 Euro

Young XL: Unbegrenzt für 29,99 Euro monatlich statt 69,99 Euro

GigaMobil Young mit Smartphone:

Young XS: 26 GB statt 20 GB für 14,99 Euro monatlich, 168 Euro Willkommensrabatt

Young S: 110 GB statt 60 GB für 19,99 Euro monatlich, 288 Euro Willkommensrabatt

Young XL: Unbegrenzt für 29,99 Euro monatlich, 1.008 Euro Willkommensrabatt

Bei den Young-Tarifen ist das GigaDepot enthalten. Nicht verbrauchtes Datenvolumen lässt sich damit in den nächsten Monat übertragen. Wer bereits einen Vodafone-Internetvertrag besitzt, kann über die Vodafone-Kombi zusätzlich 10 Euro monatlich sparen.

FamilyCard XL mit unbegrenztem Datenvolumen für 14,95 Euro

Für zusätzliche Nutzer innerhalb eines bestehenden Vertragsverbunds bietet Vodafone ebenfalls reduzierte Konditionen. Die FamilyCards können beispielsweise für Partner, Kinder, Großeltern, Freunde oder Mitbewohner genutzt werden.

Die FamilyCard-Angebote im Überblick:

FamilyCard S: 5 GB für 9,99 Euro monatlich

FamilyCard XL: Unbegrenztes Datenvolumen für 14,95 Euro statt 39,99 Euro monatlich

Beide Tarife unterstützen Vodafone 5G mit bis zu 300 Mbit/s und lassen sich optional mit einem Smartphone kombinieren.

Die FamilyCard XL ist damit eines der günstigsten Unlimited-Angebote innerhalb der Aktion. Allerdings handelt es sich um eine Zusatzkarte und nicht um einen eigenständigen Mobilfunkvertrag ohne entsprechenden Hauptvertrag.

Vodafone CableMax 1000 mit 250 Euro Cashback

Beim Festnetzangebot GigaZuhause CableMax 1000 erhöht Vodafone das Cashback für Neukunden auf 250 Euro. Der Gigabit-Anschluss kostet weiterhin 49,99 Euro monatlich und bietet bis zu 1.000 Mbit/s im Download sowie 75 Mbit/s im Upload.

Zusätzlich stellt Vodafone die FRITZ!Box 6670 für 24 Monate ohne monatliche Mietkosten bereit. Regulär würden dafür 6,99 Euro pro Monat anfallen. Über zwei Jahre entspricht das einer zusätzlichen Ersparnis von 167,76 Euro.

Rechnet man Cashback und Router-Ersparnis zusammen, ergibt sich gegenüber den genannten regulären Konditionen ein Vorteil von 417,76 Euro. Die CableMax-Aktion läuft vom 10. bis zum 30. November 2026.

Kostenlose AirPods 5 beim iPhone-Kauf

Wer bis einschließlich 30. November ein iPhone zusammen mit Vodafone Mobil XL oder GigaMobil Young XL bestellt, erhält laut Vodafone kostenlose AirPods 5 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149 Euro.

Die Zugabe muss bis zum 14. Dezember 2026 unter vodafone.de/airpods-5 registriert werden. Gegen einen Aufpreis von 20 Euro ist ein Upgrade auf die AirPods 5 mit Wireless Charging Case möglich. Für 100 Euro Aufpreis gibt es alternativ die AirPods Pro 3.

Ausgewählte iPhone-Angebote mit 36 Monaten Gerätefinanzierung:

iPhone 18 Pro: Ab 71,95 Euro monatlich mit Mobil XL oder 66,99 Euro mit Young XL

iPhone 18 Pro Max: Ab 75,95 Euro monatlich mit Mobil XL oder 70,99 Euro mit Young XL

iPhone 17 Pro: Ab 64,45 Euro monatlich mit Mobil XL oder 59,49 Euro mit Young XL

Bei allen genannten Kombinationen fällt zusätzlich eine einmalige Zahlung von 1 Euro an. Die Monatsbeträge umfassen jeweils die angegebene Tarif- und Gerätebelastung. Die Smartphone-Finanzierung läuft über 36 Monate und damit länger als die 24 Monate, über die der Willkommensrabatt gewährt wird.

Samsung, Google und Xiaomi ebenfalls reduziert

Neben Apple-Geräten bewirbt Vodafone mehrere Android-Smartphones mit reduzierten monatlichen Gesamtkosten. Auch hier beträgt die Gerätefinanzierung 36 Monate.

Die Android-Angebote im Überblick:

Samsung Galaxy S26: Ab 51,45 Euro monatlich mit Mobil XL oder 46,49 Euro mit Young XL

Google Pixel 11 Pro: Ab 55,95 Euro monatlich mit Mobil XL oder 50,99 Euro mit Young XL

Xiaomi 17T Pro: Ab 49,45 Euro monatlich mit Mobil XL oder 44,49 Euro mit Young XL

Jeweils kommt eine einmalige Zahlung von 1 Euro hinzu. Die genannten Geräteangebote gelten ebenfalls bis einschließlich 30. November.

Wichtig bei der Einordnung der Black Week: Die hohen Willkommensrabatte beziehen sich auf die Differenz zum regulären Listenpreis über 24 Monate. Sie werden nicht als einmaliger Betrag ausgezahlt. Auch die Smartphone-Finanzierung sollte man gesondert betrachten, da sie über 36 Monate läuft.

Die interessantesten Angebote sind aus meiner Sicht die deutlich reduzierten Unlimited-Tarife und die FamilyCard XL. Gerade bei den Smartphone-Bundles lohnt sich aber ein Blick auf die Gesamtkosten über die komplette Laufzeit. Ein hoher ausgewiesener Rabatt allein macht schließlich noch keinen günstigen Vertrag.

Zur Black-Week-Aktion bei Vodafone →

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