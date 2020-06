Amazon Echo Auto kommt für 59,99 Euro nach Deutschland

Zwei Jahre nach seiner Ankündigung bringt Amazon den Echo Auto nun auch in Deutschland in den Handel. Wer Alexa optimal im eigenen Fahrzeug nutzen möchte, muss für das Gadget 59,99 Euro auf den Tisch legen.

Amazons neuer Echo Auto beherbergt in seinem 8,5 x 4,7 cm großen Gehäuse gleich acht Mikrofone, um seine Nutzer auch bei der lauten Geräuschkulisse auf der Autobahn zu verstehen. Die Sprachverarbeitung gelingt direkt auf dem Gerät, für die Ausführung der Befehle wird allerdings stets eine Verbindung zur Alexa-App auf einem Android- bzw. iOS-Smartphone mit Internetzugriff benötigt.

Die Ausgabe der Antworten des Echo Auto gelingt natürlich über das Autoradio, mit dem das Gadget per Bluetooth oder Klinke verbunden werden kann. Außerdem muss es per microUSB mit Strom versorgt werden, was sich beispielsweise über den Zigarettenanzünder und ein passendes Netzteil umsetzen lässt.

Der Funktionsumfang des Echo Auto entspricht im Grunde jenem der regulären Echo-Lautsprecher. Kleinere Anpassungen umfassen jedoch den deaktivierten Sofort-Drop-In beim Telefonieren und einen Bestätigungston, sobald das Gadget ein “Alexa” vernommen hat. Dieser soll verhindern, dass der Fahrer auf die integrierte Lightbar blicken muss, welche ebenfalls dem Feedback dient.

Ab sofort für 59,99 Euro erhältlich

Amazon bietet den Echo Auto in Deutschland ab sofort zum Preis von 59,99 Euro an. Im Lieferumfang sind eine Halterung für den Lüftungsschlitz, ein KFZ-Ladegerät, ein microUSB-Kabel und ein Klinkenkabel enthalten.

