Mercedes führt digitalen Autoschlüssel auf Samsung-Geräten ein

Ab Juli 2025 können bestimmte Modelle von Mercedes-Benz ohne physischen Autoschlüssel genutzt werden – mithilfe eines digitalen Schlüssels, der in der Samsung Wallet auf kompatiblen Galaxy-Smartphones hinterlegt ist.

Damit können Nutzer ihr Fahrzeug per Smartphone ver- und entriegeln sowie den Motor starten. Voraussetzung ist, dass sowohl das Fahrzeug als auch das Smartphone mit der Technologie kompatibel sind.

Digitaler Autoschlüssel: Technologie und Sicherheit

Der digitale Autoschlüssel basiert auf der Ultra-Wideband-Technologie (UWB), die vom Car Connectivity Consortium standardisiert wurde. Die Schlüssel sind im Gerät sicher gespeichert und erfüllen hohe Sicherheitsstandards (EAL6+).

Sollte das Gerät verloren gehen oder gestohlen werden, kann es über die Samsung-Funktion „Find“ aus der Ferne gesperrt oder gelöscht werden. Der Zugriff auf die Wallet-App ist durch Biometrie oder PIN geschützt.

Eine weitere Funktion des digitalen Schlüssels ist das Teilen mit anderen Personen, etwa mit Familienmitgliedern oder Freunden. So kann der Fahrer den Zugang zum Fahrzeug flexibel gewähren, ohne physische Schlüssel weiterzugeben. Der Schlüssel kann auch genutzt werden, ohne dass das Smartphone aktiv in der Hand gehalten werden muss, solange es sich in Reichweite befindet.

Der digitale Schlüssel ist nur für ausgewählte Mercedes-Benz-Modelle verfügbar und wird ab Juli 2025 zunächst in Deutschland sowie in weiteren Regionen eingeführt. Die Aktivierung erfolgt über die „Mercedes me“-App, mit der sich der digitale Schlüssel auf dem kompatiblen Smartphone registrieren lässt.

Mercedes-Benz Fahrzeuge, die den Digital Car Key unterstützen, variieren je nach Region. In Deutschland sind dies:

E-Klasse Limousine W214, E-Klasse T-Modell S214, Mercedes-Maybach EQS SUV Z296, EQS Limousine V297, EQS SUV X296, EQE Limousine V295, EQE SUV X294, S-Klasse Limousine W223, S-Klasse Limousine lang V223, Mercedes-Maybach S-Klasse Z223, Mercedes-AMG GT Coupé C192, Mercedes-AMG SL R232, Mercedes-Maybach SL Z232, C-Klasse Limousine W206, C-Klasse T-Modell S206, GLC SUV X254, GLC Coupé C254.

Samsung Wallet Digital Key wird auf ausgewählten Geräten unterstützt, darunter:

Samsung Galaxy S21 Ultra/S21+, S22 Ultra/S22+, S23 Ultra/S23+, S24 Ultra/S24+, S25 Ultra/S25+, S25 Edge, Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold Special Edition.

