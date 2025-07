Apple: Die „amerikanische Innovation“ sind … Magnete

Donald Trump würde sich freuen, wenn Apple mehr in den USA fertigt und im besten Fall sogar das iPhone vor Ort baut. Ist aber nicht nur finanziell nicht mehr möglich, auch technisch kann kein Werk mehr mit Foxconn in China mithalten.

Tim Cook hat daher immer wieder betont, dass das iPhone kein US-Produkt wird und finanziell maximal noch in Indien realisierbar ist, wo es teilweise gefertigt wird.

Doch man investiert 500 Millionen US-Dollar in die USA, was Donald Trump sicher bald als Erfolg vermarkten wird. Das Geld fließt in MP Materials und Apple möchte in den kommenden Jahren seltene Magnete kaufen. Kameras, Displays, Chips, all das wird an anderer Stelle gefertigt, die Magnete sind dann „Made in the USA“.

Die „amerikanische Innovation ist der Motor für alles“, aber a) Magnete sind jetzt keine heftige Innovation und b) ist eine halbe Milliarde keine hohe Summe für so ein Unternehmen. Das ist wohl eher eine reine Symbolpolitik für den US-Präsidenten.

