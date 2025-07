Nothing Phone 2 erhält das Juni-Sicherheitsupdate und weitere Verbesserungen

In den letzten Wochen und Monaten hat das Unternehmen Nothing mit Sitz in London eine Reihe neuer Hardware-Produkte auf den Markt gebracht: Dazu gehören das Nothing Phone 3a und 3a Pro, das CMF Phone 2 Pro und diverse Audio-Produkte, die Nothing Headphone 1 und zuletzt das Flaggschiff-Smartphone Nothing Phone 3.

Doch nicht nur Neukäufer können sich freuen: Besitzer eines Nothing Phone 2 erhalten ab sofort ein neues Firmware-Update. Die Release Notes können hier eingesehen werden und sind auch direkt am Ende dieser Nachricht zum Nachlesen verfügbar.

Das Update umfasst diverse Fehlerbehebungen und beinhaltet auch das Juni-Sicherheitsupdate, das in diesem Fall gar nicht so „veraltet” ist. Denn das Juli-Sicherheitsupdate ist in diesem Monat kein sicherheitsbezogenes Update. Das Update wird ab sofort ausgerollt. Es wird also noch 2-3 Tage dauern, bis alle das Update erhalten haben.

What’s new in this update New Feature Hotspot Manager: Easily manage devices connected to your hotspot. General Improvements and Bug Fixes Fixed rare issue causing the Gallery to crash when opening videos.

Fixed issues where the apps’ UIs sometimes displayed incorrectly in certain situations.

Updated to Android security patch for June.

Enhanced overall system stability.

