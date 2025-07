HBO-Serie kommt 2027: Das ist der neue Harry Potter

Es ist schon seit einigen Jahren bekannt, dass Warner die Geschichte rund um Harry Potter gerne ein weiteres Mal erzählen würde, dieses Mal aber nicht auf der großen Kinoleinwand, sondern als neue und exklusive Serie bei HBO.

Eigentlich war der Start für 2026 vorgesehen und die Produktion hat jetzt auch bereits in Großbritannien begonnen, aber die Serie startet erst 2027. Es gibt auch ein erstes Bild, welches Dominic McLaughlin als neuen Harry Potter zeigt.

Die Serie wird uns dann etwa ein Jahrzehnt begleiten, so Warner, man schlachtet die Geschichte also noch einmal so richtig aus. Schade, ich habe nichts gegen die Welt rund um Hogwarts, hätte aber lieber mal eine neue Geschichte gesehen.

