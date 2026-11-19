AAWireless kennen einige von euch sicher, das ist ein alter und bekannter Anbieter von Lösungen für Android Auto. Alles fing mit einem Adapter an, der Android Auto kabellos möglich machte, obwohl das Auto diese Option nicht implementiert hatte.

Mit der Zeit wurde der Adapter optimiert und man baute das Angebot aus, jetzt ist aber „die nächste Generation von AAWireless“ in der Planung. Diese besteht aus Nexus und Nano, zwei ganz neuen Adaptern, die sehr bald erhältlich sein werden.

Nano ist, wie der Name schon andeutet, ein extrem kompakter Adapter, gibt es aber nur mit USB A. Nexus ist etwas größer, kann dafür aber auch mit USB C im Auto genutzt werden. Beide Adapter unterstützen auch Apple CarPlay Wireless.

Beide Adapter kosten 69,99 Euro, das sind in dieser Branche keine Schnäppchen, aber AAWireless ist eine bekannte Marke und hofft sicher, dass man das verlangen kann. Bisher gibt es den Nexus und Nano aber nur im Early Access bei AAWireless:

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