AAWireless kündigt neues Ladegerät mit Qi2 für Autos an

AAWireless geht neue Wege und nach zahlreichen Adaptern, mit denen man Android Auto oder Apple CarPlay kabellos nutzen kann, wird es jetzt simpler. Mit AAWireless Charge steigt man in den Markt für mobile Ladelösungen im Auto ein.

Es handelt sich dabei um eine Ladelösung, die man im Auto befestigen und das Smartphone danach kabellos laden kann. Qi2 wird vollständig unterstützt, es gibt also Magneten, die euer Smartphone halten. Bei Apple (MagSafe) und Google (Pixelsnap) geht das automatisch, bei anderen Marken benötigt man eine Hülle.

Geladen wird mit bis zu 25 Watt, es hängt aber vom Smartphone ab, ob das auch voll unterstützt wird. Preislich liegen wir mit 49,99 Euro für AAWireless Charge aber am oberen Ende bei solchen Ladelösungen, sowas bekommt man oft schon für unter 20 Euro bei Amazon, wobei es auf Wunsch sogar noch eine Ecke teurer geht.

Bedenkt, dass AAWireless hier eine aktive Kühlung verbaut hat, sowas ist bei einer längeren Fahrt nicht unwichtig, jedenfalls dann, wenn man beispielsweise Android Auto oder Apple CarPlay kabellos nutzt, da werden Smartphone gerne sehr warm.

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