Android Auto und Apple CarPlay kabellos nutzen: AAWireless TWO+ startet

AAWireless ist eine Drittanbieterlösung, mit der man Android Auto kabellos im Auto nachrüsten kann. Bei der alten Generation wurde irgendwann auch Apple CarPlay hinzugefügt, als dann aber letztes Jahr eine neue Generation folgte, fehlte diese Funktion wieder. Jetzt gibt es auch bei AAWireless TWO kabelloses CarPlay.

Die neue Version nennt sich AAWireless TWO+ und ist ab sofort über die Webseite des Herstellers für 59,99 Euro erhältlich. Ich konnte die neue Plus-Version bisher allerdings noch nicht bei Amazon finden, dort dürfte sie ebenfalls bald landen. Ich habe AAWireless noch nie getestet, aber bisher durchaus gutes Feedback gehört.

