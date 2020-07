Android: Welche Widgets nutzt ihr?

Nachdem das Thema Widgets durch Apple mehr oder weniger mal wieder neu „erfunden“ wurde, könnte es ja auch auf Android-Smartphones und -Tablets ein kleines Revival geben?

Ich persönlich habe vor sehr langer Zeit (2016) mal einen Artikel geschrieben, was ich so für Widgets auf meinen Homescreens nutze und möchte diesen Beitrag hier verwenden, um das Thema Widgets und Homescreens generell mal wieder etwas aufleben zu lassen.

Persönlich nutze ich Widgets eigentlich schon seit meinem ersten Smartphone mit Android und vielleicht schon unter SymbianOS? :) Aber ich schweife ab… So schauen meine beiden Homescreens aktuell auf dem Oppo Find X2 Pro aus:

Der linke Screen ist mein Homescreen. Hier habe ich oben das Chronus Widget. Welches im Grunde auch unter der Uhr und dem Wetter einen Kalender anzeigen lassen könnte. Allerdings gefällt mir der Kalender dort nicht und deshalb fungiert es in meinem Fall nur für die Uhr und den schnellen Zugriff zum Wecker und zum Wetter. Alles kann wirklich umfangreich angepasst werden. Zusätzliche Infos sind möglich, andere Wetter-Icons auch noch vieles, vieles mehr.

Darunter befindet sich das Business Calendar-Widget. Auch dieser Kalender ist super umfangreich anpassbar und bietet einfach gefühlt unendlich mehr Features als der Stock Android-Kalender. Egal, ob ihr den Look ändern wollt, oder einen Termin verschieben möchtet, usw.

Dann mache ich mir meist noch Ordner an den unteren Rand, weil ich so einfach schneller an meine Lieblings-Apps gelange. Die Geste für das nach unten wischen nutze ich mittels Nova Launcher dazu, dass meine Benachrichtigungen angezeigt werden, auch wenn ich nicht ganz von oben runterwische. Ein Traum bei Handys mit großem Display.

Ich liebe auch die Backup/Restore-Funktion, welche es mir ermöglicht ein Backup meiner Icons und Homescreens aus der Dropbox wiederherzustellen. Das geht ratzfatz und ist gerade bei meiner Fülle an eintreffenden Testgeräten eine Wohltat.

Nova Launcher (Prime) ist nicht billig – deshalb am besten eine Aktion abwarten. Davon gibt es über das Jahr verteilt häufiger welche.

Der rechte Screen beherbergt oben das Prime Guide TV Program-Widget. Hier gelange ich besonders schnell in die App und sehe auch auf den ersten Blick sofort, was heute so in der Glotze läuft. Nicht mehr ganz so wichtig, weil 2020 viel via Netflix & Co. gestreamt wird, aber trotzdem immer noch auf meinem Homescreen zu finden.

Darunter befindet sich das kleine Sonos-Widget. Schneller Zugriff auf die Speaker. Mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen.

Darunter dann noch Google Notizen vormals Keep. Dieses Tool notze ich seit Jahren für meine Notizen unter Android. Schneller Zugriff. Funzt sogar unter WearOS und ist scrollbar als Widget auf dem Homescreen. Wer möchte, kann auch über den Browser seine Notizen pflegen. Alles ganz ohne extra App. I like!

Wallpaper lade ich mir immer wieder mal von der App Zedge runter. Anschließend wird die App wieder vom Handy verbannt. Die nervt mich sonst mit Werbung in den Benachrichtigungen. Das könnte man zwar seit ein paar Android-Versionen blockieren, aber die Wallpaper bleiben ja gespeichert – dann fliegt die App eben wieder runter. :)

Und noch ein kleiner Nachtrag zu den Wallpapern. Meine Sammlung lasse ich mir mittels dem Live-Wallpaper “Wallpaper Changer” entweder via Doppel-Tap auf dem Homescreen und/oder in einem bestimmten Zeitintervall per Zufallsgenerator durchwechseln.

Und jetzt kommt ihr ins Spiel! Was für Widgets nutzt ihr auf euren Homescreens? Habt ihr je Widgets genutzt? Falls nicht, warum?

