Apple AirPods Pro 2 offiziell vorgestellt

Neben neuen iPhones und Apple Watches wurde im Rahmen der Keynote am heutigen Abend auch eine neue Generation der beliebten AirPods Pro gezeigt. Das neue Modell bringt einige Detailverbesserungen mit und wird für 299 Euro in den Handel kommen.

Apple verpasst seinen AirPods Pro in der neuen Generation ein Upgrade auf den H2-Chip. Kombiniert mit neuen Treibern soll dieser einen etwas besseren Klang ermöglichen. Zusätzlich gibt es nun persönliche Profile für Spatial Audio und auch Verbesserungen bei der aktiven Geräuschunterdrückung.

-->

So sprach Apple während der Pressekonferenz von einer verdoppelten ANC-Leistung und Personen mit kleinen Gehörgängen dürften sich über die XS-Eartips freuen. Verbesserungen gibt es zudem für den Transparenzmodus. Dank Adaptive Transparency sollen Stimmen und Co. weiterhin durchgereicht werden, störende Außengeräusche wie beispielsweise Baustellenlärm werden allerdings herausgefiltert.

Weitere Neuerungen der AirPods Pro 2 umfassen eine Touch-Steuerung für die Lautstärke und eine verbesserte Akkulaufzeit. Mit einer Ladung sollen sie nun 6 Stunden durchhalten, inklusive Case sind bis zu 30 Stunden möglich. Dabei kann das Case erstmals auch per MagSafe-Kabel aufgeladen werden.

Viele Verbesserungen für das Case

Die Hülle der AirPods Pro 2 wurde außerdem noch um einige weitere Features erweitert. So steckt erstmals ein U1-Chip im Gehäuse, der es einfacher machen soll, das Case wieder aufzufinden. Dank eines eingebauten Speakers kann das Case während der Suche zudem Töne von sich geben oder aber über einen niedrigen Akkustand informieren. Eine Öse an der Seite erlaubt es des Weiteren, die AirPods per Linear Loop etwa an einem Gürtel oder Rucksack zu sichern.

Die AirPods Pro 2 können ab dem 9. September um 14 Uhr vorbestellt werden. Der Preis wird dann 299 Euro betragen. Ausgeliefert werden sie im Anschluss ab dem 23. September.

-->