Computer

Apple aktualisiert zwei Macs mit M6-Chip

Oliver Schwuchow
Von

Die „Mini-Event-Woche“ von Apple geht weiter und nach einem neuen iPad mini mit OLED und vor dem kommenden MacBook Pro mit OLED, gibt es heute noch zwei kleinere Ankündigungen, die auch wirklich nicht mehr als eine kurze Pressemeldung wert waren.

Zwei neue Macs mit einem M6-Chip

Apple spendiert dem MacBook Pro und dem iMac den M6-Chip. Der iMac war noch mit dem M4 unterwegs, da ist das also ein spürbarer Sprung, beim MacBook gab es schon den M5. Dies gilt allerdings nur für die Basisversion mit 14 Zoll und nicht das größere Modell mit 16 Zoll (hier werden wir dann morgen das OLED-Modell sehen).

Einen M6 Pro und M6 Max wird es aber vermutlich nicht geben, Apple überspringt die M6-Generation so halb und sitzt schon an der M7-Generation, die 2027 etwas früher starten dürfte (vermutlich mit dem neuen iPad Pro irgendwann im Frühjahr).

Preis? Der iMac startet weiterhin bei 1.799 Euro, das MacBook Pro aber bei 2.299 Euro, es wurde also 100 Euro teurer in der Basis. Start ist am 28. Oktober um 18:10 Uhr deutscher Zeit (Vorbestellungen) und ausgeliefert wird dann am 6. November.

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