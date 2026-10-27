iOS 27.3: Was Apple mit dem Update plant und wann es kommt

Apple verteilt seit dieser Woche also iOS 27.2 und überspringt iOS 27.1, was es nur für das iPhone Duo zum Marktstart gab. Dementsprechend werden wir 2026 also noch iOS 27.3 und nicht iOS 27.2 sehen, was wieder einige Neuerungen mitbringt.

Ein paar Dinge sind bereits bekannt, da sie Apple für 2026 bestätigt hat und sie noch nicht verfügbar sind. So bekommen wir beispielsweise eine neue Health-App in diesem Jahr. Diese war in der Beta von iOS 27.2 enthalten, wurde aber entfernt.

Dazu kommen neue Sprachen für Siri AI und nein, Deutsch ist weiterhin nicht dabei und die neue Version von Siri ist auch weiterhin in der Beta und noch in der EU verfügbar. Die finale Version kommt sicher mit iOS 27.5. Auch in die EU? Unklar.

Dazu kommen sicher noch weitere Neuerungen, die Apple bisher nicht genannt hat und viele Optimierungen für die neuen Produkte, die Apple erst jetzt fixen kann, wenn die Geräte bei den Nutzern sind, weil man im Alltag mehr Fehler entdeckt.

Apple iOS 27.3: Wann kommt das Update?

Wann ist mit iOS 27.3 zu rechnen? Die Beta dürfte bald kommen, vielleicht noch diese Woche. Die finale Version ist sicher wieder für Dezember geplant, da gab es bei Apple bisher immer die .2-Updates, meist Anfang des Monats, damit man vor Weihnachten zu Not noch iOS 27.3.1 mit Fehlerbehebungen nachreichen kann.

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