Ein iPhone 18 gab es in diesem Jahr nicht, wie auch kein iPhone Air 2, denn Apple brachte neben dem iPhone 18 Pro lediglich das iPhone Duo auf den Markt. Doch das bedeutet nicht, dass wir diese iPhones nicht bekommen, die sind einfach nur später geplant. Apple teilt sein Lineup an iPhones ab 2027 etwas besser auf.

Gerüchte sprechen davon, dass wir im ersten Quartal das iPhone 18 sehen werden, wie auch ein iPhone 18e, also die beiden „Einsteigermodelle“. Im zweiten Quartal wird dann das iPhone Air 2 folgen, also die „Mittelklasse“. Und im dritten Quartal werden wir das iPhone 20 Pro und iPhone Duo 2 sehen, also die „Oberklasse“.

Es ist davon auszugehen, dass wir beim Event im September ein großes Event für die Ankündigung bekommen, immerhin ist die Pro-Reihe die wichtigste Reihe für Apple, beim Rest würde ich auf eine „Experience“ tippen, also ein kleines Event mit ausgewählten Influencern. Und es dürfte vorerst bei diesen fünf iPhones bleiben.

Vor ein paar Monaten gab es mal Gerüchte rund um ein zweites „Fold“ im Flip-Formfaktor, aber das liegt angeblich auf Eis. Langfristig wäre es jedoch möglich, sofern es sich gut verkauft, dass Apple das Duo-Lineup im Herbst ausbaut. Aber das ist dann ein Thema für 2028 oder später, so sieht die Roadmap für 2027 aus:

Apple iPhone 18 (vsl. März)

(vsl. März) Apple iPhone 18e (vsl. März)

(vsl. März) Apple iPhone Air 2 (vsl. April/Mai)

(vsl. April/Mai) Apple iPhone 20 Pro (vsl. September)

(vsl. September) Apple iPhone Duo 2 (vsl. September)

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