Apple hatte schon viele Materialien beim iPhone, es fing mit Aluminium an, dann kam eine kleine Plastik-Ära, dann folgte wieder Aluminium und später setzte man bei den Pro-Modellen vor allem auf Glas und beim Rahmen erst auf Edelstahl und dann auf Titan. Letztes Jahr kam Aluminium zurück, was aber nicht jedem zusagt.

iPhone 20 Pro aus Titan oder Keramik

Zum 20. Jubiläum soll das iPhone 20 Pro mal wieder hochwertiger und schöner werden und wir haben bereits gehört, dass es einen Rahmen aus Titan gibt, wie beim Air und Duo auch. Aber es könnte auch ein ganz neues Material geben, so „Fixed Focus Digital“, denn Apple testet derzeit einen neuen Rahmen aus Keramik.

Die Produktionsmenge lässt laut Quelle vermuten, dass es eine eher limitierte Stückzahl sein wird, vielleicht sogar eine Sonderedition. Oder diese Version wird einfach nur extrem teuer und ordnet sich ganz oben ein, wie bei der Apple Watch.

Bei der Uhr von Apple gibt es auch drei Materialien. Aluminium für die günstigen Modelle, Titan für die Premiummodelle und in diesem Jahr kam Keramik als teure Option, quasi als Luxusversion, dazu. Vielleicht war das Comeback von Keramik bei der Apple Watch kein Zufall, womöglich ist es ein Testlauf für das neue iPhone.

Bei der Apple Watch finde ich Keramik aber eher „billig“ in der Anmutung, da wirkt sogar Aluminium, je nach Farbe, hochwertiger. Aber es wäre ein kluger Schachzug, um mit ein wenig Aufpreis die Gewinnmarge beim iPhone weiter zu steigern.

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