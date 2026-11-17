Normalerweise beendet ein .2-Update das Jahr bei Apple im Dezember, aber da man iOS 27.1 exklusiv auf dem iPhone Duo installierte und bei uns mit iOS 27.2 das erste große Update nach iOS 27 lieferte, wird es iOS 27.3 in diesem Jahr sein.

Mit den ersten zwei großen Updates nach dem Release einer neuen Version reicht Apple in der Regel viele Neuerungen nach, die es nicht mehr in die finale Version geschafft haben. So auch bei iOS 27.3, was noch eine Überraschung mitbringt.

iPhone Duo bekommt Face Unlock

Diese Woche gab es eine neue Beta und diese bringt Face Unlock auf dem iPhone Duo mit. Das geht nur mit der Frontkamera auf der Außenseite und man muss sich ab und zu immer mal wieder via Touch ID verifizieren, damit das funktioniert. Apple Pay geht damit natürlich auch nicht, das ist nicht so sicher wie Face ID, so Apple.

Aber das zeigt, wie sehr Face ID den Duo-Nutzern fehlt, vermutlich auch intern bei Apple. Wir haben erst diese Woche erfahren, dass Face ID eine Top-Priorität für das Duo ist und mit der zweiten oder spätestens dritten Generation kommen soll.

Damit habe ich aber definitiv nicht gerechnet, denn Apple gesteht damit auch einen Kritikpunkt beim Duo ein und liefert eine halbgare Lösung, sowas finde ich als Nutzer gut, ist für das Unternehmen aber ungewöhnlich. Ich frage mich, ob das sowieso für das Duo geplant war oder erst nach dem Release entschieden wurde.

Apple hat noch kein Datum für iOS 27.3 verraten, aber es wird noch ein paar Tage dauern. Der 8. oder 14. Dezember wären mögliche Tage für die finale Version.

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