Firmware und Updates

Apple „versteckt“ iOS 28 und AirPods mit Kamera im Code

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Apple hat die Entwicklung von iOS 27.2 abgeschlossen und im Code gibt es zwei kleine Details, die „aaronp613“ entdeckt hat, der bei sowas wirklich gut ist. Zum einen findet man dort einen Hinweis für iOS 28. Details zur nächsten Version haben wir noch nicht, aber diese ist ja auch noch viele Monate (Juni 2027) entfernt.

Doch auch der Codename „Device1,8235“ taucht wieder auf, was überrascht, denn das dürften die AirPods mit Kamera sein. Diese wurden bereits in macOS 26.7 mit einem Bild entdeckt, laut Mark Gurman aber (in diesem Jahr jedenfalls) eingestellt.

Sehen wir die AirPods Pro 3.5 (es sollen AirPods Pro 3 mit Kamera sein) doch noch in absehbarer Zeit? Vielleicht Anfang 2027? Ich hätte ja gedacht, dass sie Apple komplett einkassiert hat, weil sich auch AirPods Pro 4 für Ende 2027 andeuten.

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  1. Christian 🔆
    sagt am

    Natürlich folgt auf iOS27 -> iOS28. Da braucht es keine Glaskugel zu.

    Und versteckt wurde da gar nichts. Alles Absicht.

    Tesla hat die letzte Woche gezeigt, wie man Dinge wirklich versteckt. Wenn man den möchte…

    Antworten

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