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Das sind die neuen Apple AirPods mit Kamera

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Apple hat mal wieder zahlreiche Neuheiten in den Betas für iOS 27, macOS 27 und Co. „vergessen“, aber neben den üblichen Leaks mit Codenamen, haben wir heute tatsächlich einen etwas anderen Leak, denn wir haben erstmals ein kurzes Video.

In diesem sieht man die neuen AirPods mit Kamera, die vermutlich in etwa einem Monat auf dem Apple Event vorgestellt werden. Es gibt wohl zwei AirPods-Modelle mit Kamera, eins davon kommt erst 2027, das hier steht aber noch Ende 2026 an:

Man erkennt leider nicht die andere Seite der AirPods, wir sehen also nicht die kleine Kamera, die Apple hier verbaut hat. Aber eine Stimme spricht davon, dass man Dinge mit der Visual Intelligence erkennen und für später speichern kann.

Mark Gurman von Bloomberg hat sich auch schon zu diesem Leak geäußert und ihn quasi „bestätigt“, wir wissen aber nicht, wie diese AirPods heißen. Ein Pro-Modell wird es vermutlich nicht, denn das wurde auch entdeckt, aktuell kennen wir hier nur den Codenamen „B790“. Vielleicht spendiert Apple ihnen auch den Zusatz Ultra?

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  1. Valentin 🪴
    sagt am

    Die Frage ist, wird man auch Fotoaufnahmen tätigen können, denn dann werden sie in Deutschland vermutlich verboten sein

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Valentin ⇡

      Nein, es wird nur die Visual Intelligence geben, keine Fotos und keine Videos.

      Antworten

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