Tablets
Apple zeigt neues Case für iPad mini mit OLED
Apple hat heute ein neues iPad mini mit OLED vorgestellt und bringt mit diesem auch ein neues Case auf den Markt. Das Smart Folio ist jetzt erstmals aus dem vom iPhone bekannten „Funktionsgewebe“, auch als TechWoven bei Apple bekannt.
Zum Marktstart gibt es aber auch hier nur zwei Farben, Navyblau und Taupe, wie beim iPad mini selbst auch. Apple hat die Auswahl an Farben beim kleinen iPad doch überraschend stark zurückgefahren, vielleicht kommt in Zukunft noch mehr?
Preislich sprechen wir jedenfalls über 89 Euro für das neue Smart Folio, welches das iPad vorne und hinten komplett schützt und magnetisch hält. Außerdem kann es als Stand genutzt werden. Weitere Details gibt es im Shop von Apple selbst.
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