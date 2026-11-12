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Aus „Hey Google“ wird „Hey Gemini“

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Google trennt sich gerade vom Google Assistant und stellt nach und nach alle Plattformen auf Gemini um. Das dauert etwas länger als gedacht, aber so langsam macht man Fortschritte. Und auch erste Hardware für Gemini kommt gerade an.

Ein wichtiger Baustein werden smarte Brillen sein, die Android XR nutzen. Und da gibt es eine Besonderheit, denn hier führt Google erstmals „Hey Gemini“ als Hotword ein. Bisher setzte man weiterhin auf „Hey Google“, auch ohne Assistant.

Bisher ist unklar, ob das in Zukunft nur für Brille gilt, ob Google das zum Standard macht oder ob es eine weitere Option sein wird. Man merkt aber, dass Gemini als Marke in den Fokus der KI-Zukunft rückt und Google das Branding intensiv pusht.

Dienste · 12. November 2026

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  1. Hans Wurst 🌟
    sagt am

    Ich finde, man sollte sein buzzword selber auswählen können, dann würde ich nämlich „Jarvis“ festlegen.

    Antworten

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