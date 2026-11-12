Alexa für Shopping: Amazon startet KI-Einkaufsberater für alle

Amazon startet mit Alexa für Shopping einen kostenlosen KI-Einkaufsassistenten für Kunden in Deutschland und Österreich.

Die neue Funktion ist ab sofort in der Amazon Shopping App und auf Amazon.de verfügbar. Eine Prime-Mitgliedschaft oder ein Echo-Gerät sind nicht erforderlich. Nutzer müssen lediglich mit ihrem Amazon-Konto angemeldet sein.

Der Assistent verbindet die bisherigen Shopping-Funktionen von Rufus mit dem Wissen und den Personalisierungsmöglichkeiten von Alexa+, heißt es von Amazon. Dabei können auch frühere Bestellungen, persönliche Vorlieben und Unterhaltungen mit Alexa+ berücksichtigt werden.

Alexa für Shopping: Preisverlauf, Produktvergleich und Warenkorb

Amazon erweitert die Produktsuche damit um mehrere KI-Funktionen. Kunden können Fragen zu Artikeln stellen, Produkte vergleichen oder sich Kaufempfehlungen anhand bestimmter Anforderungen zusammenstellen lassen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

KI-Zusammenfassungen in Suchergebnissen und auf Produktseiten

Produktvergleiche mit Preisen, Funktionen und Bewertungsübersichten

Preisverläufe über 30, 90 oder 365 Tage

Warenkorbverwaltung anhand früherer Bestellungen und persönlicher Vorgaben

Deal-Benachrichtigungen und geplante Einkaufsaktionen

Interessant ist insbesondere die integrierte Preisentwicklung. Kunden können direkt auf Produktseiten nachvollziehen, wie sich Preise innerhalb des vergangenen Jahres verändert haben. Dafür ist kein zusätzlicher Preisvergleichsdienst notwendig. Das Feature war bereits von Rufus bekannt.

Auch wiederkehrende Einkäufe lassen sich vorbereiten. Alexa kann beispielsweise gewohnte Haushaltsartikel in den Warenkorb legen. Der eigentliche Kaufabschluss erfolgt weiterhin durch den Kunden.

Weitere Funktionen sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Amazon nennt unter anderem Preisalarme mit individuell festgelegten Wunschpreisen und eine verbesserte Personalisierung über mehrere Geräte hinweg.

In der App ist der Assistent über das Alexa-Symbol in der unteren Navigationsleiste erreichbar, auf dem Desktop im oberen Bildschirmbereich. Sollte euch das neue Alexa-Shopping-Symbol noch nicht angezeigt werden, kann es helfen, die App einmal vollständig zu schließen und neu zu starten. Bei mir hat das jedenfalls funktioniert.

Für Verbraucher könnte vor allem die Kombination aus Preisverlauf und Produktvergleich praktisch sein. Allerdings bleibt Alexa für Shopping ein Einkaufsberater innerhalb des Amazon-Angebots. Ein unabhängiger Preisvergleich mit anderen Händlern wird dadurch nicht ersetzt.

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