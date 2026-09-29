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Das Ende des Google Assistant ist gekommen

Oliver Schwuchow
Von
Google Pixel Assistant Header

Eigentlich sollte der Google Assistant schon letztes Jahr auslaufen, aber Google musste feststellen, dass man noch nicht auf einem Stand ist, an dem Gemini die einzige Option sein kann. Und so lebte der Google Assistant in diesem Jahr weiter.

Doch das bedeutete nicht, dass der Google Assistant eine Zukunft hat, er wurde nur etwas länger am Leben gehalten. Letzten Monat hat Google verraten, dass im September langsam Schluss ist und jetzt zieht man nach und nach den Stecker.

Bei Reddit und in anderen Netzwerken berichten immer mehr Nutzer, dass sie jetzt nur noch Gemini sehen und der Schalter für den Google Assistant weg ist. Das gilt jedenfalls für Smartphones und damit verbundene Geräte, auf anderen Plattformen (wie Speakern oder im Auto) wird der Google Assistant noch eine Weile bleiben.

Trotz des rasanten Aufstiegs von Gemini und der Weiterentwicklung des Chatbots, ist das also doch ein sehr langer und mühseliger Umstieg bei Google geworden. Der ja noch nicht abgeschlossen ist, das wird sich sicher noch bis 2027 hinziehen.

Audio · 29. September 2026

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