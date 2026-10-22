BMW bereitet sich auf neues Elektro-Flaggschiff vor

BMW bietet seit Jahren einen i7 als elektrisches Flaggschiff und Limousine an, in Zukunft wird dieser aber von einem iX7 als neuer Top-SUV begleitet. Angeblich werden wir 2027 den BMW iX7 sehen und BMW bereitet sich bereits darauf vor.

Neue Fotos zeigen den großen SUV mit drei Sitzreihen auf dem Nürburgring, wenn auch noch sehr stark getarnt. Optisch sieht das ein bisschen wie ein hoher i7 aus, weniger wie der neue iX5. Interessant wird daher auch, ob das Flaggschiff schon die reine Elektro-Plattform oder noch die Mischplattform (wie der i7 auch) nutzt.

Mit den zwei neuen Elektro-SUVs dürfte sich BMW dann übrigens langsam vom iX trennen, der diese vollelektrische Lücke in den letzten Jahren geschlossen hat.

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