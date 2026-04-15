Hat der BMW iX überhaupt noch eine Zukunft?

BMW präsentierte mit dem iX vor ein paar Jahren ein Elektroauto, welches (im Gegensatz zu den anderen Modellen) als vollwertiges Elektroauto geplant wurde. Es ist bis heute ein Unikat im Lineup, hat aber womöglich keine große Zukunft.

Zum einen wird der große SUV kaum gepflegt und in den USA hat man den iX jetzt sogar eingestellt. BMW gibt an, dass man Platz für den iX3 und die Neue Klasse macht. Der kleinere und günstigere SUV ist dem Flaggschiff doch klar überlegen.

Bei uns bleibt der BMW iX im Programm, aber es würde mich wundern, wenn er eine große Zukunft hat. Mit der Neuen Klasse bekommen wir einen iX5 und auch ein iX7 soll in Entwicklung sein. Da wäre ein neuer BMW iX eigentlich überflüssig.

Das magere Upgrade von 2025 wird jedenfalls nicht mehr lange reichen, auch nicht bei uns, falls BMW den iX also nicht zeitnah aktualisiert, dann würde ich mal die Vermutung in den Raum werfen, dass er auch bei uns spätestens 2027 ausläuft.