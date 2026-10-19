Mobilität

BMW muss „kleiner und schlagfertiger werden“

Oliver Schwuchow
Von

Die Krise der deutschen Automobilbranche hat sich seit Jahren angedeutet und bei einigen war sie schon früher zu sehen, bei anderen geht es erst jetzt los. Wie bei BMW, die aber gleichzeitig optimistisch in die Zukunft blicken. Die „Neue Klasse“ ist gerade erst angelaufen und beliebt, die soll auch in Problemmärkten funktionieren.

Dennoch müsse BMW „kleiner und schlagfertiger werden“, so Milan Nedeljkovic laut Automobilwoche. Vor allem der Standort in München sei „einfach zu groß“ und daher wird man sich dort kleiner aufstellen. Nur nicht bei der Produktion, wie der neue Chef von BMW klar betont, denn die Nachfrage in München sei weiterhin gut.

Kleiner, schneller, effizienter und gleichzeitig ein großer Fokus auf die Marge, so ein Fokus ist in einem Markt, der sich im Wandel befindet, nicht ungewöhnlich. Vor allem für die etablierten Player. München soll Zentrum für BMW bleiben, aber man will sich unabhängiger vom Standort machen und vor allem die Fixkosten senken.

Mobilität · 19. Oktober 2026

Volkswagen „macht sich bereit“ für eine neue Ära an Elektroautos

Volkswagen spielt schon länger mit dem Gedanken, dass man Elektroautos aus China exportiert und es gibt schon erste Märkte, welche… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Offensive von Apple: Vier Freitage, vier Launches
19.10.26 · News
Scrubs bei Disney+: Staffel 2 hat ein (neues) Datum
19.10.26 · Unterhaltung
Volkswagen „macht sich bereit“ für eine neue Ära an Elektroautos
19.10.26 · Mobilität
Samsung Galaxy S27-Reihe könnte wieder früher kommen
19.10.26 · Smartphones
Volkswagen bestätigt geplanten Rückruf wegen Batterieproblemen
16.10.26 · Mobilität
Cyberpunk 2077: CD Projekt Red spricht über den Film
19.10.26 · Unterhaltung
Amazon: Der große Tablet-Neustart ist da
19.10.26 · Tablets
Verbrenner-Aus: Deutschland und Frankreich sind sich einig
16.10.26 · Mobilität
VW ID Cross: Volkswagen reicht günstige Version nach
19.10.26 · Mobilität
Mercedes-Benz und NVIDIA haben Großes beim autonomen Fahren vor
16.10.26 · Mobilität
Du bist hier: BMW
mobiFlip / Mobilität / BMW muss „kleiner und schlagfertiger werden“