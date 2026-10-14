Mobilität

Nachfrage bei BMW bricht ein: Ein Elektroauto ist die Hoffnung

Oliver Schwuchow
Von

BMW schließt sich dem Trend der europäischen Automobilbranche an und blickt im dritten Quartal mit 479.291 ausgelieferten Autos ebenfalls auf einen Einbruch, mit 6,8 Prozent fällt dieser noch „okay“ aus. Allgemein kommt die BMW Group auf 551.072 Einheiten, hier ist der Einbruch geringer, weil es bei MINI bergauf geht.

Doch auch hier ist ein Blick in die Details interessant, denn BMW wächst bei uns in Europa, da läuft es für die Premiummarken aus Deutschland gerade gut, und man legte sogar ganz leicht in den USA zu. Da lag BMW mit 129.190 Einheiten sogar vor China mit 114.355 Einheiten. Amerika ist also kein Problem, China aber schon.

BMW iX3 kommt nach China

Ein heftiger Einbruch von 21,8 Prozent ziehen die ganzen Zahlen von BMW in diesem Jahr nach unten, im dritten Quartal ist man in China sogar um 24,8 Prozent eingebrochen. Aber es gibt einen Lichtblick, denn der neue BMW iX3 ist der bisher „erfolgreichste Marktstart eines Modells der BMW Group“ und kommt nach China.

Ab November gibt es dort eine spezielle Version des BMW iX3 und die soll die Zahlen in China im vierten Quartal optimieren. Alleine in Europa gab es bisher über 100.000 Auftragseingänge, mit dem großen Upgrade, was aber auch technisch wirklich sehr gut geworden ist (das fand ich auch) ist BMW ein echter Hit gelungen.

Mobilität · 13. Oktober 2026

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