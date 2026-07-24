BMW: Der elektrische M3 wird den Verbrenner komplett zerstören

Ein Kickboxer benötigt zwei starke Arme und zwei starke Beine, wird aber niemals alles auf einmal einsetzen. Genauso geht BMW beim elektrischen M3 vor, der vier Elektromotoren und über 1.000 PS besitzt. Doch es kommt nicht auf die Leistung an, so Frank van Meel bei Autocar, es geht um Dynamik und auch Kontrolle.

Elektrischer M3 ist „das bessere Auto“

Und da ist der elektrische BMW M3 dem Verbrenner haushoch überlegen, es ist „das bessere Auto“, wenn man sich nur die Fahrdynamik anschaut. Bei BMW M ist ein interner Wettkampf ausgebrochen, denn die elektrische Version übertrifft den Verbrenner in allen Bereichen, so der Chef der Sparte, das ist sehr spannend.

Es wird natürlich weiterhin Käufer des Verbrenners geben. Entweder, weil sie den Sound wollen oder nicht laden können, aber der elektrische M3 ist der „natürliche Feind“ des Verbrenners und BMW bringt damit selbst die härteste Konkurrenz für den Marktführer in seiner Klasse auf den Markt, dessen ist man sich bewusst.

Der elektrische BMW M3 wird eine „neue Ära“ bei Performance-Modellen im Konzern einleiten, man kann „unglaubliche Dinge mit der Technologie tun“. BMW ist davon überzeugt, dass die elektrische Version viele Verbrenner-Fans abholen kann, wenn sie offen dafür sind. Oder sie kaufen beide Versionen (Scherz des Chefs).

Sound und Gangschaltung im BMW M3

Mit dem elektrischen M3 wird BMW übrigens nicht nur einen Fake-Sound anbieten, den man so seit Jahren von den Elektroautos bei BMW kennt, man bringt auch die Fake-Gangschaltung ins Spiel, die derzeit viele einbauen. Der M3 wird aber etwas anders und aggressiver klingen, die M-Sparte entwickelt einen eigenen Sound.

In der M-Abteilung von BMW ist man jedenfalls sehr angetan von Elektroautos und scheint sichtlich überrascht von den Vorzügen zu sein. Was ich verstehen kann, ich finde elektrische Performance-Modelle auch attraktiver. Mal schauen, wie es die M3-Kunden aufnehmen werden, da bin ich sehr auf erste Zahlen gespannt.

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