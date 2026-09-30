BMW kündigt elektrischen 3er als M-Version für 2027 an

BMW bringt 2027 den BMW i3 M60 xDrive auf den Markt, das hat man heute ganz offiziell bestätigt, auch wenn es seit Monaten ein offenes Geheimnis war. Und diese Version soll „ein äußerst leistungsfähiges M Performance Automobil“ werden.

Technische Details nannte BMW weiterhin nicht, aber im Unterboden steckt sicher ein sehr großer Akku mit über 100 kWh, auch wenn der M60 vermutlich nicht ganz die 900 km des normalen i3 erreichen wird. Unklar ist, wie viele Motoren dieser elektrische 3er bekommt. Zwei sind gesetzt, mehr sind allerdings auch möglich.

Die Neue Klasse ist so ausgelegt, dass auch vier Elektromotoren verbaut werden können, BMW wollte sich aber nicht dazu äußern. Die 600 PS des BMW i4 M60 dürfte der BMW i3 M60 aber sicher auch in etwa haben, vielleicht etwas mehr. So sieht übrigens der Innenraum aus, auch davon hat BMW heute ein Bild geteilt:

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