Corona Software-Tipp: Mit wem hattest du die letzten Tage Kontakt?

Kannst du dich noch erinnern, was du vor sechs Tagen zum Mittag gegessen hattest? Da muss zumindest ich schon gut überlegen.

Vermutlich ebenso interessant wird es, wenn man trotz Corona-Zeiten noch ab und an unterwegs ist. Selbst, wenn man nur den Termin für den Reifenwechsel wahrnimmt etc. Da kommen gleich ein paar Personen zusammen, an die man sich später erinnern soll, wenn ein mögliches Corona-Ergebnis positiv zurückkommt.

Nun haben findige Entwickler Apps geschrieben, die im Grunde nur als kleines Tagebuch fungieren. Man schreibt wie in einen Kalender rein mit wem man wo länger zusammen gewesen ist und kann das dann so auch einige Tage später noch bequem nachvollziehen.

Coronika wäre eine der möglichen Apps dazu:

Es gibt aber auch noch das Kontakt Tagebuch:

Beide Apps haben die nötigen Grundfunktionen und speichern die Daten lokal auf dem Gerät und nicht in irgendeiner Cloud ab. Mir persönlich geht das alles dann doch einen Ticken zu weit, aber vielleicht ist das ja was für einen von euch?

Oder nutzt ihr sogar abgesehen von der Corona Warn-App schon eine ähnliche App oder den Kalender dazu?

