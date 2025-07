VW ID.3: Volkswagen bringt neue Sonderedition für über 56.000 Euro

Volkswagen baut das Portfolio des VW ID.3 nach oben aus und bringt den VW ID.3 GTX FIRE + ICE wie erwartet in Serie. Diese Version soll an einen „legendären Golf“ (Fire and Ice) aus den 90er erinnern und startet bei selbstbewussten 56.020 Euro.

Der normale VW ID.3 GTX startet bei 47.225 Euro, das ist also wirklich eine echte Ansage, denn es ist technisch der gleiche VW ID.3 GTX, nur eben mit einer anderen Optik, neuen Felgen und einem neuen Innenraum, der an Feuer und Eis erinnert.

Wer jetzt aber denkt, dass er bei diesem Preis die Top-Motorisierung bekommt, der täuscht sich, denn es gibt, wie beim normalen GTX, zwei Versionen. Einmal 210 kW (286 PS) und dann noch 240 kW (326 PS). Beide übrigens mit nur einem E-Motor.

Da kommt man also vermutlich auf über 60.000 Euro. Bei einem VW ID.3. Das ist schon heftig, immerhin ist das hier ein Kompaktwagen und da kann man sich auch ein Tesla Model 3 Performance holen, was den VW ID.3 GTX komplett zerlegt.

