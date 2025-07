Audi bricht ein, aber Elektroautos laufen wieder an

Audi reiht sich bei Porsche oder Mercedes mit ein und musste im ersten Halbjahr einen Einbruch von fast 6 Prozent hinnehmen. Mit 783.531 ausgelieferten Einheiten lag die VW-Marke unter dem Vorjahresniveau, aber es gab auch einen Lichtblick.

Man merkt, dass das neue Elektro-Lineup so langsam anläuft, denn mit 101.381 ausgelieferten Elektroautos ist das zwar kein besonders guter Wert für ein ganzes Halbjahr, aber es ist ein Wachstum von über 30 Prozent und die Richtung stimmt.

Doch Audi ist in diesem Bereich von Deutschland und Europa abhängig, denn da wurden fast drei Viertel der vollelektrischen Modelle verkauft. In China zündet die Marke nicht mehr, daher gibt es dort noch in diesem Jahr die neue Untermarke.

