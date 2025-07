Smart Home: IKEA kündigt Neustart für 2026 an

IKEA hat einen Neustart rund um Smart Home für den Januar 2026 geplant, der dann parallel zum neuen Audio-Lineup der Marke starten wird. Für Anfang des Jahres sind „über 20 neue Matter-over-Thread-Produkte“ bei IKEA auf dem Plan.

Es wird Lampen, Sensoren, Fernbedienungen und auch ganz neue Produkte geben, so David Granath von IKEA in einem exklusiven Gespräch bei The Verge. Die Idee des Neustarts ist, dass Smart Home bei IKEA einfacher und auch günstiger wird.

Und auch das wird nur „ein erster Schritt“ sein, bei IKEA „ist sehr viel geplant“. Die Details zum neuen und smarten Lineup wollte man noch nicht nennen, was mich wundert, denn wer kauft jetzt noch die alten Sachen im Weihnachtsgeschäft?

IKEA möchte Matter massentauglich machen

Mit dem vollständigen Schritt zu Matter will IKEA auf offener werden und man wird viele neue Produkte sehen und in das Ökosystem integrieren können. Das soll alles sehr simpel sein, David Granath weiter, IKEA will das „nutzerfreundlichste System“.

Bei IKEA hofft man jetzt allerdings auch, dass Matter endlich den großen Sprung auf dem Massenmarkt schafft und man ist durchaus selbstbewusst und überzeugt, dass IKEA dafür ein „Katalysator“ sein kann. Ich bin gespannt, was 2026 kommt.

Info Matter ist ein herstellerübergreifender Smart-Home-Standard, der von Technologieunternehmen wie Apple, Google, Amazon und Samsung entwickelt wurde. Er soll die Kommunikation und Interoperabilität von Smart-Home-Geräten verschiedener Hersteller vereinfachen, indem er eine gemeinsame Sprache für die Geräte definiert. Matter ermöglicht es, Geräte verschiedener Marken in einem einzigen Smart-Home-System zu nutzen, unabhängig von der verwendeten Plattform.

