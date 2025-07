Samsung stellt neue Galaxy Watch 8-Reihe mit „ikonischem Design“ vor

Samsung sieht das Design der Galaxy Watch Ultra von 2024 als „ikonisch“ an und ist davon so überzeugt, dass es in diesem Jahr die Grundlage für alle Uhren ist. Und neben einer normalen Galaxy Watch 8 gibt es auch wieder eine Classic-Version.

Eckdaten? Es gibt 40, 44 und 46 mm (Classic) und das OLED-Display ist immer mit Saphirglas geschützt. Unter der Haube findet man den Exynos W1000 und dazu gibt es 2 GB RAM und 32 GB Speicher (nur die Classic bekommt 64 GB Speicher).

Bei der Akkulaufzeit spricht Samsung von bis zu 40 Stunden ohne AOD (Always On Display) und 30 Stunden mit AOD. Basis ist Wear OS 6, was man als „powered by Samsung“ bezeichnet, da man es zusammen mit Google entwickelt, aber One UI 8 Watch ist die Benutzeroberfläche von Samsung selbst (sprich die eigene Optik).

Alle Modelle sind wasserdicht und IP68-zertifiziert und laufen ab Android 12 oder höher, eine Kompatibilität mit iOS gibt es bei Samsung nicht. LTE gibt es natürlich auch auf Wunsch gegen Aufpreis. Nur bei der Ultra ist es immer dabei, die übrigens nicht komplett neu ist, da arbeitet Samsung nur mit einer 2025er Edition (Farbe).

Bei den Funktionen gibt es Google Gemini, es gibt ein personalisiertes Coaching für den Schlaf, es gibt jetzt die Gefäßbelastung (misst Belastung des Gefäßsystems im Schlaf) und den Antioxidantien-Index (misst in 5 Sekunden den Carotinoid-Wert).

Ebenfalls dabei sind ein Lauf-Coach, ein Achtsamkeitstracker, der bei Stress helfen soll und KI ermittelt einen Energiewert für euch. Die Uhr liefert dann Tipps, wie man den Alltag „gesünder gestalten kann“. Und wann geht es bei uns los?

Der Vorverkauf startet noch heute direkt bei Samsung und Marktstart ist dann am 25. Juli, man muss dieses Mal also länger warten. Vorbesteller bekommen mit dem Code „NEU10“ bis zum 24. Juli direkt 10 Prozent Rabatt und „eine Gutschrift von bis zu 150 Euro“, da müsst ihr aber einfach mal selbst bei Samsung nachschauen.

Samsung Galaxy Watch 8 (40 mm): 379 Euro bzw. 429 Euro

Samsung Galaxy Watch 8 (44 mm): 409 Euro bzw. 459 Euro

Samsung Galaxy Watch 8 Classic: 529 Euro bzw. 579 Euro

Samsung Galaxy Watch Ultra (2025): 699 Euro

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

