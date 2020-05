Crucible: Amazon Games veröffentlicht kostenlosen Team-Action-Shooter für PC

Heute Nacht wurde mit Crucible das erste PC-Spiel von Amazon Games veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Team-Action-Shooter, der ab sofort bei Steam verfügbar ist.

Mit dem neuen Titel Crucible steigt Amazon in die Liga der Spiele-Publisher auf. Das erste Spiel von Amazon Games stellt einen klassischen Team-Action-Shooter dar, der von seinem Konzept her ein wenig an Blizzards Overwatch erinnert. So können Spieler aus verschiedenen Charakteren auswählen, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Wie bei klassischen MMORPGs können sie während einer Runde im Level aufsteigen und damit an Stärke gewinnen.

Shooter-Action in drei verschiedenen Spielmodi

Zum Start stehen bei Crucible drei verschiedene Spielmodi zur Auswahl, in denen die Spieler in Teams von zwei oder vier Personen gegeneinander antreten. Dabei handelt es sich bei “Alphajäger” um einen klassischen Battle-Royal-Modus und im “Erntemaschinenkommando” müssen die Teams verschiedene Stützpunkte erobern. Im dritten Modus, “Herzstück der Schwärme” genannt, kämpfen die Teams gemeinsam gegen bis zu fünf Boss-Hives und müssen die Herzen, welche diese hinterlassen, ergattern.

Zur Monetarisierung des ersten Titels setzt Amazon Games bei Crucible erst einmal ausschließlich auf kosmetische Gegenstände, die gegen Echtgeld erworben werden können. Sie hübschen lediglich die Spielwelt auf und stellen somit keinen Vorteil dar. Auch ein Vorsaison-Battle-Pass ist am Start. Dieser kann ebenfalls für eine Gebühr aufgewertet werden.

Obwohl Amazon auch selbst Spiele zum Download anbietet, wird Crucible exklusiv über Steam vertrieben. Dort könnt ihr den neuen Team-Shooter ab sofort kostenlos herunterladen.

