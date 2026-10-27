Das bessere iPad mini? Oppo kontert Apple mit neuem Tablet

Apple spricht beim neuen iPad mini vom bisher größten Upgrade aller Zeiten, was auch stimmt, aber auch zeigt, wie sehr man sich auf der Marktführerschaft bei den Tablets ausruht. Die technische „bessere“ Alternative gibt es nämlich bei Oppo.

Das neue Oppo Pad Mini hat mit 8,8 Zoll ein minimal größeres OLED-Display, was auch matt ist, aber eine variable Bildwiederholrate von 60 bis 144 Hz mitbringt. Und der Rand um das Display ist deutlich schmaler (vielleicht sogar etwas zu schmal).

Bei der Leistung gibt es den Snapdragon 8 Gen 5 mit 8 GB RAM, da ist der A20 Pro von Apple natürlich etwas schneller, aber mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz wird man das kaum im Alltag merken, nur bei einer sehr intensiven Rechenleistung.

Und auch beim Akku gibt es mit 8.000 mAh deutlich mehr als bei Apple, was man mit bis zu 67 Watt auch schneller laden kann. Apple hat zwar noch keine Kapazität beim neuen iPad mini genannt, aber viel mehr als 5.000 mAh werden es nicht sein.

Bei den Kameras setzt Oppo auch nur auf zwei, eine auf der Frontseite und eine auf der Rückseite, und sie sind eher mittelmäßig. Kameras sind in Tablet aber vielen nicht wichtig. Das Oppo Pad Mini ist außerdem genauso dünn wie das Apple iPad mini (beide haben in etwa 5,4 mm), wenn auch etwas schwerer (ca. 20 g mehr).

Im direkten Vergleich sind das beides hochwertige und kompakte Tablets, Apple hat den Fokus komplett auf Leistung gelegt, Oppo dafür auf Design und das Display. Die Frage ist nur, was einem im Alltag wirklich mehr bei so einem eher kompakten Tablet bringt? Ich denke, das bessere Display gewinnt bei den meisten Nutzern.

Bei den kompakten Tablets tut sich in letzter Zeit aber wieder etwas mehr, was mich freut, vor ein paar Jahren habe ich schon sowas wie ein iPad Pro, nur mit 9 Zoll in den Raum geworfen. Das dauert noch, aber wir kommen der Sache näher.

Bisher ist übrigens unklar, ob das Oppo Pad Mini zu uns kommt, was auch wieder so ein Thema ist, die globale Zuverlässigkeit von Apple ist (wenn man mal von Siri AI absieht) auch ein Vorteil. Weitere Details gibt es auf der Webseite von Oppo.

PS: Das iPad mini ist jetzt wasserdicht, das Tablet von Oppo nicht. Hat aber einen guten Grund, denn so muss man keinen Wechselakku in der EU anbieten. Eine IP-Zertifizierung wird also sicher bald auch in andere iPads und Tablets wandern.

Für uns vielleicht kein relevantes Tablet, was viel ändern wird, was aber zeigt, dass es schade ist, dass Apple und Samsung in vielen Märkten nicht mehr Konkurrenz haben. 120 Hz wären beim iPad mini nämlich auch ganz locker möglich gewesen.

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