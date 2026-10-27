Tablets

Das bessere iPad mini? Oppo kontert Apple mit neuem Tablet

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Apple spricht beim neuen iPad mini vom bisher größten Upgrade aller Zeiten, was auch stimmt, aber auch zeigt, wie sehr man sich auf der Marktführerschaft bei den Tablets ausruht. Die technische „bessere“ Alternative gibt es nämlich bei Oppo.

Das neue Oppo Pad Mini hat mit 8,8 Zoll ein minimal größeres OLED-Display, was auch matt ist, aber eine variable Bildwiederholrate von 60 bis 144 Hz mitbringt. Und der Rand um das Display ist deutlich schmaler (vielleicht sogar etwas zu schmal).

Bei der Leistung gibt es den Snapdragon 8 Gen 5 mit 8 GB RAM, da ist der A20 Pro von Apple natürlich etwas schneller, aber mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz wird man das kaum im Alltag merken, nur bei einer sehr intensiven Rechenleistung.

Und auch beim Akku gibt es mit 8.000 mAh deutlich mehr als bei Apple, was man mit bis zu 67 Watt auch schneller laden kann. Apple hat zwar noch keine Kapazität beim neuen iPad mini genannt, aber viel mehr als 5.000 mAh werden es nicht sein.

Bei den Kameras setzt Oppo auch nur auf zwei, eine auf der Frontseite und eine auf der Rückseite, und sie sind eher mittelmäßig. Kameras sind in Tablet aber vielen nicht wichtig. Das Oppo Pad Mini ist außerdem genauso dünn wie das Apple iPad mini (beide haben in etwa 5,4 mm), wenn auch etwas schwerer (ca. 20 g mehr).

Im direkten Vergleich sind das beides hochwertige und kompakte Tablets, Apple hat den Fokus komplett auf Leistung gelegt, Oppo dafür auf Design und das Display. Die Frage ist nur, was einem im Alltag wirklich mehr bei so einem eher kompakten Tablet bringt? Ich denke, das bessere Display gewinnt bei den meisten Nutzern.

Bei den kompakten Tablets tut sich in letzter Zeit aber wieder etwas mehr, was mich freut, vor ein paar Jahren habe ich schon sowas wie ein iPad Pro, nur mit 9 Zoll in den Raum geworfen. Das dauert noch, aber wir kommen der Sache näher.

Bisher ist übrigens unklar, ob das Oppo Pad Mini zu uns kommt, was auch wieder so ein Thema ist, die globale Zuverlässigkeit von Apple ist (wenn man mal von Siri AI absieht) auch ein Vorteil. Weitere Details gibt es auf der Webseite von Oppo.

PS: Das iPad mini ist jetzt wasserdicht, das Tablet von Oppo nicht. Hat aber einen guten Grund, denn so muss man keinen Wechselakku in der EU anbieten. Eine IP-Zertifizierung wird also sicher bald auch in andere iPads und Tablets wandern.

Für uns vielleicht kein relevantes Tablet, was viel ändern wird, was aber zeigt, dass es schade ist, dass Apple und Samsung in vielen Märkten nicht mehr Konkurrenz haben. 120 Hz wären beim iPad mini nämlich auch ganz locker möglich gewesen.

News · 27. Oktober 2026

Diese zwei Produkte wird Apple heute zeigen

Das neue Apple iPad mini mit OLED ist offiziell und das neue MacBook Pro mit OLED und Touchscreen soll am… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Schick, aber vermutlich wird Oppo nicht viel günstiger als Apple.

    Antworten

Mehr entdecken
Unicode 19.0: Diese fünf neuen Emojis sind für 2027 geplant
27.10.26 · News
IKEA und ImmoScout24 starten KI-Einrichtung in Exposés
27.10.26 · Dienste
Apple zeigt neues Case für iPad mini mit OLED
26.10.26 · Tablets
Apple AirPods Pro 3 mit freenet: Bundle bringt 50 GB im Telekom-Netz
27.10.26 · Tarife
Apple iPad mini mit OLED ist offiziell: Das „größte Upgrade aller Zeiten“
26.10.26 · Tablets
Vodafone erhöht Kabel-Upload für Geschäftskunden auf 100 Mbit/s
27.10.26 · Vodafone
Hyundai wirbt bei Ioniq 3 mit bestem „Preis-Reichweiten-Verhältnis“
27.10.26 · Mobilität
Amazon: Der große Tablet-Neustart ist da
19.10.26 · Tablets
Telekom baut 255.000 Glasfaseranschlüsse im September
27.10.26 · Telekom
Apple leakt neues iPad mini mit OLED selbst
16.10.26 · Tablets
Du bist hier: Apple · iPad · Tablet
mobiFlip / News / Tablets / Das bessere iPad mini? Oppo kontert Apple mit neuem Tablet