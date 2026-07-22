Disney schrumpft Pixar weiter zusammen

Einst ein großes Flaggschiff-Studio bei Disney, tat sich Pixar in den letzten Jahren eher schwer. Vor allem neue Projekte wie Elio performten nicht wie erhofft im Kino, bekannte Marken wie Inside Out waren allerdings wieder ein großer Erfolg.

Es ist ein Auf und Ab bei Pixar und wie mehrere US-Medien berichten, darunter Deadline und The Wrap, gab es daher jetzt wieder eine Entlassungswelle, denn Toy Story 5 kommt zwar gut an, dafür lag Hoppers weit hinter den Erwartungen.

Das Management hat laut Variety den Eindruck, dass man Pixar-Fans in der Pandemie daran gewöhnt hat, dass sie sich neue Marken daheim anschauen können, denn da kamen viele Filme direkt zu Disney+ und gar nicht erst ins Kino.

Es ist laut mehreren Quellen die zweitgrößte Entlassungswelle bei Pixar, etwa 150 Stellen werden gestrichen. 2024 waren es mit 175 Entlassungen noch etwas mehr. Doch die Tendenz ist klar: Disney schrumpft Pixar immer weiter zusammen.

Disney setzt voll auf bekannte Marken

Wie geht es weiter? Disney setzt bei Pixar wieder stärker auf bekannte Marken, im Frühjahr kommt zwar mit Gatto ein ganz neuer Film von Pixar, dafür folgt danach schon The Incredibles 3 und Inside Out 3 ist bekanntlich auch schon in Planung.

Ich finde es schade, kann das wirtschaftliche Interesse von Disney aber durchaus verstehen. Man erwartet vielleicht etwas zu viel, aber wenn man Marken wie Toy Story oder Inside Out hat, die locker die Milliarde an der Kinokasse knacken, dann müssen sich die neuen Marken daran messen lassen – auch wenn es nicht fair ist.

Ich hoffe nur, dass Pixar in den 2030ern nicht nur noch Fortsetzungen bringt, denn im Konzern bleibt das Studio für mich eines der besseren und vor allem die neuen Filme schaue ich mir immer gerne an. Ich fand nicht alle gut, aber lieber so als die 100. Fortsetzung und Realverfilmung, sowas schreckt mich deutlich mehr ab.

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