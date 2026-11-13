Disney kauft noch ein (unnötiges) Event für Disney+ ein

Ich finde, dass Disney gerade den falschen Fokus bei Disney+ legt, dann man gibt Geld aus, aber nicht optimal. In Deutschland muss man beispielsweise mit einer schlechteren Qualität leben, weil Disney keine Lizenzgebühren zahlen möchte.

Das Geld für „The Game Awards“ ist aber plötzlich da, denn man wird das Event im Dezember parallel zum Livestream bei YouTube in Disney+ zeigen. Darauf hat wohl kaum jemand gewartet, Geoff Keighley hat sich das sicher gut bezahlen lassen.

Den neuen Spider-Man-Film gibt es aber nicht in diesem Monat bei Disney+, dafür muss man Netflix buchen. Vermutlich war der Super Bowl als Event zu teuer. Stellt sich eben nur die Frage, was die Zielgruppe von Disney+ lieber gestreamt hätte.

Vor ein paar Jahren wurde Disney+ zum wichtigsten Produkt erklärt, was nicht mehr der Fall ist, da Streamingdienste nicht so lukrativ sind, kann ich verstehen. Doch man geht da bei Disney+ derzeit einen Weg, der mir nicht gefällt. Ich mag das Abo weiterhin, sehr sogar, wir nutzen es aktiv, das muss 2027 aber besser werden.

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