Pixar überrascht mit neuem Film für 2027

Pixar fokussiert sich zwar derzeit auf Elio, der diese Woche im Kino anläuft, und wirbt so langsam auch mit Toy Story 5, was wir dann 2026 im Kino sehen werden, aber man hat die Fans des Disney-Studios mit dem nächsten Projekt überrascht.

Der große Pixar-Film für 2027 steht auch schon fest und nennt sich „Gatto“. Er erzählt uns die Geschichte einer schwarzen Katze in Venedig, die Musik liebt und eine Freundschaft mit einem jungen Mädchen aufbaut. Es geht um „Kriminalität bei Katzen“ und um die Geschichte, wie diese Katze aus dieser entkommen möchte.

Pixar hat sich hier erneut für Enrico Casarosa entschieden, der auch schon Luca für die große Leinwand realisierte, er wird von Andrea Warren unterstützt, die wir unter anderem von Luca, Wall-E; Merida oder Cars kennen. Und es gibt einen neuen Stil.

Gatto soll einen „neuen und einzigartigen handgezeichneten“ Stil haben, den wir so von Pixar bisher noch nie gesehen haben. Mehr Details gibt es noch nicht, aber es dauert noch eine Weile und davor stehen die anderen beiden Filme voll im Fokus.

  1. rene 🪴
    sagt am

    Schade, ich kann jetzt schon sagen, dass mir der neue Stil auf jeden Fall nicht gefällt.

    Antworten
    1. Stefan K. ☀️
      sagt am zu rene ⇡

      Abwarten wie es im ersten Trailer rüber kommt, vielleicht überrascht Pixar ja auch.

      Antworten

