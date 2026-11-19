Der Paketdienst DHL aktualisiert zum 1. Januar 2027 seine AGB und erweitert dabei die Funktionen für den Empfang von Päckchen.

Registrierte DHL-Kunden werden derzeit per E-Mail über die Änderungen informiert. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Möglichkeiten zur Sendungsverfolgung und Zustellung. Außerdem erweitert DHL die digitalen Kommunikationswege. Wer die Dienste weiterhin nutzen möchte, muss zunächst nichts unternehmen.

DHL erweitert Sendungsverfolgung und Empfangsoptionen für Päckchen

Bislang waren die Möglichkeiten bei Päckchen gegenüber Paketen eingeschränkt. Mit den neuen Regelungen sollen Kunden künftig auch den Versandweg ihrer Päckchen verfolgen und den aktuellen Zustellstatus einsehen können.

Diese drei Änderungen kündigt DHL zum 1. Januar 2027 an:

Sendungsverfolgung: Auch bei Päckchen wird der aktuelle Zustellstatus sichtbar.

Auch bei Päckchen wird der aktuelle Zustellstatus sichtbar. Empfangsoptionen: Kunden können künftig auch für Päckchen passende Zustelloptionen auswählen.

Kunden können künftig auch für Päckchen passende Zustelloptionen auswählen. SMS und RCS: Sendungsinformationen und erforderliche Abholcodes können in bestimmten Fällen zusätzlich über diese Kanäle verschickt werden.

Welche Empfangsoptionen im Einzelnen für Päckchen verfügbar sein werden, geht aus der Kundeninformation nicht hervor, es dürfte im Großen und Ganzen aber genauso laufen wie bei normalen Paketen. Die zusätzlichen digitalen Benachrichtigungen sind ausdrücklich nur für bestimmte Fälle vorgesehen.

Wer mit den neuen AGB nicht einverstanden ist, kann innerhalb eines Monats in Textform widersprechen. Dafür stellt DHL ein Online-Formular bereit. Alternativ ist ein schriftlicher Widerspruch an DHL Paket GmbH, Kundenservice, 53248 Bonn, möglich.

Ohne Widerspruch gelten die Änderungen als akzeptiert. Bei einem Widerspruch kündigt DHL den Vertrag zum 1. Januar 2027, da die betroffenen Dienste anschließend nicht mehr angeboten werden können.

Besonders die erweiterten Funktionen für Päckchen sind eine sinnvolle Entwicklung. Gerade bei kleineren Sendungen waren die eingeschränkte Nachverfolgung und die fehlende Flexibilität beim Empfang bislang wenig komfortabel. Hier nähert DHL die Päckchen stärker an den gewohnten Paketversand an.

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