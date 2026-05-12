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Die Ringe der Macht: Amazon nennt Datum für Staffel 3

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Amazon hält bekanntlich an der sehr teuren Prime Video-Serie „Die Ringe der Macht“ fest und sie wird uns noch drei Staffeln lang begleiten. Was aber schon lange sicher war, ist die dritte Staffel, die bisher für Ende 2026 im Raum stand.

Jetzt hat Amazon das Startdatum für die Serie im Herr der Ringe-Universum verraten, am 11. November geht es exklusiv bei Amazon Prime Video los. Es gibt bisher allerdings nur ein neues Teaserbild (siehe oben) und noch keinen Trailer.

Info

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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Physische Spiele, sprich CDs oder Speicherkarten, haben ihre Fanbase, die auch immer noch ein sehr lukrativer Markt ist und diesen…

11. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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