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Die Ringe der Macht: Amazon plant Staffel 3 für Ende 2026

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Ringe Der Macht

Amazon bestätigte vor etwas mehr als einem Jahr, dass es eine dritte Staffel von „Die Ringe der Macht“ bei Amazon Prime Video geben wird. Einen Zeitraum nannte man jedoch nicht, laut The Hollywood Reporter kommt die Staffel noch 2026.

Genau genommen peilt Amazon laut internen Quellen derzeit Ende 2026 an, ältere Gerüchte sprachen von 2027, was aber nicht stimmt. Einen konkreten Termin für die neue Staffel im „Herr der Ringe“-Universum nennt die Quelle allerdings nicht.

Die Serie selbst wird uns übrigens noch eine Weile begleiten, denn sie ist zwar nicht der erhoffte Erfolg, aber Amazon zieht die geplanten fünf Staffeln durch. Ich gehe also davon aus, dass Ende 2026 oder Anfang 2027 die vierte Staffel bestätigt wird.

Info

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