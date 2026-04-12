Die Ringe der Macht: Amazon hält an Serie für Prime Video fest

Die Ringe der Macht sorgte einst als teuerste Serie aller Zeiten für Schlagzeilen und Amazon erhoffte sich mit der exklusiven Serie für Prime Video, dass man viele neue Prime-Nutzer gewinnen kann. Doch dieser Plan ging wohl nie so richtig auf. Die Serie ist im Verhältnis zu teuer und die Zukunft war immer mal wieder ungewiss.

Doch Amazon hält an den fünf geplanten Staffeln fest, denn laut „The Ankler“ wäre es zu teuer, wenn man die Serie einstellt. Die dritte Staffel von Die Ringe der Macht wurde übrigens schon bestätigt, sie wird also noch nicht das Finale der Geschichte sein. Pro eingestellte Staffel würde das Amazon sonst 20 Millionen Dollar kosten.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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