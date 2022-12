Die wohl berühmteste Welle der Welt: LEGO Art Hokusai 31208 offiziell angekündigt.

„Die große Welle vor Kanagawa“ ist wohl eines der bekanntesten japanische Druckwerk und gehört zu den berühmtesten grafischen Werken der Welt, die der japanische Künstler Katsushika Hokusai geschaffen hat.

Es handelt sich um das erste und bekannteste Werk der Bildserie „36 Ansichten des Berges Fuji“, welche zwischen 1830 und 1836 entstanden sind. Es zeigt eine See mit stürmischen Wellenbergen, drei zerbrechliche Fischerboote und den schneebedeckten Berg Fuji im Hintergrund. Erschaffen wurde das Werk im Jahre 1831.

Der dänische Hersteller von Klemmbausteine hat sich jetzt das ikonische Werk geschnappt und daraus ein offizielles Set gemacht. Das Set trägt die Setnummer 31208, ist in der Kategorie LEGO Arts einsortiert und umfasst eine Teileanzahl von 1810 einzelnen Steine.

Tiefenwirkung durch Dots-Steine

Neben einem zusätzlichen Rahmen mit den Maßen 52 cm hoch und 39 cm breit setzt LEGO in dieser Kategorie typischerweise auf zahlreiche einzelnen Dots-Steine, die durch mehrere bebauten Schichten eine Tiefenwirkung erzeugen sollen. Das Lustige an dem Ganzen war, dass wir ein zweidimensionales Werk in etwas Dreidimensionales verwandeln wollten, während der Schöpfer des Originals eine dreidimensionale Vision in etwas Zweidimensionales überführt hatte, sagt Fiorella Groves, Creative Lead bei LEGO Art.

Weitere Informationen rund um das Werk und zur Entstehungsgeschichte zum Set inklusive Podcast findet man auf der recht umfangreichen LEGO-Webseite. Ab dem 1. Januar 2023 wird LEGO Art 31208 Hokusai – The Great Wave im LEGO Online-Shop, in den verschiedenen LEGO Stores sowie bei verschiedenen Einzelhändlern erscheinen. Die UVP beträgt 99,99 Euro.

