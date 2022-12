Die Serie der LEGO Modular Buildings geht weiter: LEGO Jazzclub 10312 offiziell vorgestellt.

Auch 2023 will der dänische Hersteller von Klemmbausteine traditionsmäßig die Liste der Modularhäuser-Reihe um ein weiteres Set erweitern: Nach der Polizeistation 10278 und Boutique-Hotel 10297 erwartet uns für das nächste Jahr ein neues Set mit der Bezeichnung „Jazzclub“.

Auch wenn der namensgebende Jazzclub in dunkelroten/hellblauen gehaltenen Farbstil zwar deutlich im Vordergrund steht und dreigeschossig aufgebaut ist, befindet sich im Nebengebäude noch eine kleine Pizzeria sowie eine Schneiderei. Das Nebengebäude ist dabei zweigeschossig, hat oben auf dem Dach noch ein kleines Gewächshaus und erstrahlt in hellem Gelb. Zirka 30 cm ist das Set an der höchsten Stelle hoch, die übliche Grundplatte weist eine Breite von 26 cm auf.

Acht Minifiguren sowie einiges zum Gesamtbild dazugehöriges Zubehör wie ein Roller, eine aus vier Teile bestehende neu eingeführte Pizza-Fliese, Schlagstöcke und Kontrabass runden das Set ab. Auch die Innenräume sind passend zur Szene dekorativ gestaltet. Besonders gefällt mir der bebaute Pizzaofen, die Eck-Empore mit Sicht zur Bühne und das verbaute Buntglasfenster. Recht erfreulich ist auch die Tatsache, dass das Set ohne Sticker auskommt.

Insgesamt beinhaltet das Set 2899 Teile, läuft unter der Setnummer 10312 und wird am 1. Januar 2023 exklusiv im LEGO Online-Shop sowie in den verschiedenen LEGO Stores erscheinen. Später soll es auch bei ausgewählten Händlern verfügbar sein. Die UVP beträgt 229,99 Euro.

